Taïwan dénonce l'intrusion de dizaines d'avions de chasse chinois dans son espace aérien

TAIPEI, 1er mars (Reuters) - Le ministère taïwanais de la Défense a annoncé mercredi avoir repéré 19 avions de l'armée chinoise dans son espace aérien au cours des dernières vingt-quatre heures. Le ministère a indiqué que des avions de chasse de type J-10 avaient traversé le coin sud-ouest de la zone d'identification de défense aérienne de Taïwan. Selon une carte diffusée par le ministère, les avions ont volé plus près des côtes chinoises que des côtes taïwanaises. (Reportage Ben Blanchard et Yimou Lee; version française Camille Raynaud)