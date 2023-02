Tadjikistan : Séisme de magnitude 7,2 près de la frontière avec la Chine

PÉKIN, 23 février (Reuters) - Un séisme d'une magnitude proche de 7,2 s'est produit dans l'est du Tadjikistan, a rapporté jeudi la télévision d'Etat chinoise CCTV, citant le China Earthquake Networks Center.

L'épicentre du séisme est situé à environ 82 kilomètres de la frontière chinoise et la secousse a été ressentie dans les villes de Kachgar et Artux, dans l'ouest du Xinjiang, a indiqué CCTV. Le séisme s'est produit vers 08h37 heure locale (00h37 GMT), à une profondeur de 10 kilomètres, précisait encore CCTV. (Reportage de la rédaction de Pékin; version française Camille Raynaud)