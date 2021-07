Tadej Pogacar remporte son deuxième Tour de France, Van Aert s'impose sur les Champs-Élysées

par Baptiste Marin (iDalgo)

Vainqueur du contre-la-montre hier à Saint-Émilion, Wout Van Aert (Jumbo-Visma) s’est adjugé dimanche la 21e et dernière étape du Tour de France sur les Champs-Élysées. Le Belge a devancé au sprint Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) et Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step). Le Britannique n’est pas parvenu à décrocher un 35e succès sur la Grande Boucle, synonyme de record. Wout Van Aert signe son troisième succès dans cette édition 2021 après avoir notamment remporté l’étape du Ventoux à Malucène. Pas de changement au classement général, Tadej Pogacar (UAE Team-Emirates) conserve officiellement sa couronne sur le Tour. Tenant du titre, le Slovène s’impose avec plus de 5 minutes d’avance sur Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) et Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Les Français Guillaume Martin (Cofidis) et David Gaudu (Groupama-FDJ) finissent respectivement huitième et onzième. Tadej Pogacar repart aussi avec le maillot à pois, de meilleur grimpeur, et le maillot blanc, de meilleur jeune. Mark Cavendish reste en vert et remporte le classement par points.