Tadej Pogacar remporte la 18ème étape du Tour de France et s'envole vers un deuxième sacre

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour la dernière dans les Pyrénées mais aussi l'ultime étape de montagne, la journée a été agitée ce jeudi. Après une première échappée dans laquelle on a pu retrouver Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick-Step), David Gaudu (Groupama-FDJ) a rejoint la tête de course. Très à l'aise sur les pentes du Tourmalet, le Breton a basculé seul ou presque et a créé de gros écarts après une descente rondement menée. Mais cela n'a pas suffi face au train de la Team Ineos qui est revenue dans le début de l'ascension vers Luz Ardiden. Ainsi, c'est une bataille entre favoris qui a eu lieu dans le dernier gros col de cette Grande Boucle 2021. Et à ce jeu là, c'est Tadej Pogacar (UAE Emirates) qui a été le plus fort. Il remporte ainsi la 18ème étape, après avoir empoché la 17ème, et s'assure presque, sauf catastrophe, un deuxième Tour de France. Il possède 5'39" d'avance sur Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) et 5'43" sur Richard Carapaz (Ineos). À noter la journée très difficile de Rigoberto Uran (EF Education-Nippo) qui a perdu près de 9'. Il se retrouve 10ème (+16'25") du général et laisse Guillaume Martin (+12'46") s'emparer de la 8ème place.