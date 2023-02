Syrie: Une roquette israélienne frappe un bâtiment dans le centre de Damas, cinq morts

Crédit photo © Reuters

par Suleiman Al-Khalidi AMMAN (Reuters) - Une roquette israélienne a frappé dimanche un bâtiment situé près d'installations iraniennes dans le centre de Damas, la capitale syrienne, faisant cinq morts, ont déclaré des témoins et des responsables. Plusieurs bâtiments, situés dans le quartier densément peuplé de la Grande mosquée des Omeyyades, ont été endommagés. Une source au sein de la police a déclaré à la presse officielle syrienne que la frappe avait fait plusieurs victimes. Un porte-parole de l'armée israélienne s'est refusé à tout commentaire. Les médias officiels syriens, citant des sources militaires, ont déclaré qu'Israël avait mené des raids aériens contre plusieurs quartiers de Damas peu après minuit, faisant cinq morts et 15 blessés parmi les civils et endommageant des immeubles résidentiels. (Reportage Suleiman Al-Khalidi, avec la contribution de Ari Rabinovitch à Jérusalem; version française Camille Raynaud)