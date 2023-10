Syrie : Une attaque de drones sur une école militaire fait plusieurs victimes

DUBAI, 5 octobre (Reuters) - Une attaque de drones menée sur une école militaire située dans la province de Homs, en Syrie, lors d'une cérémonie de remise de diplômes a tué jeudi plusieurs civils ainsi que du personnel militaire et fait des dizaines de blessés, selon le ministère syrien de la Défense. Plusieurs drones armés ont été utilisés pour l'attaque, a indiqué le ministère dans un communiqué, mettant en cause des groupes "terroristes" sans plus de précisions. L'attaque n'avait pas été revendiquée dans l'immédiat. Le ministre syrien de la Défense a assisté à la cérémonie de remise des diplômes mais est parti quelques minutes avant l'attaque, selon une source sécuritaire syrienne et une source au sein de l'alliance régionale qui soutient le gouvernement de Damas face aux groupes rebelles. "Après la cérémonie, les gens sont descendus dans la cour et les explosifs ont frappé. Nous ne savons pas d'où ils venaient, des cadavres jonchaient le sol", a déclaré un participant à la cérémonie. (Reportage Clauda Tanios et Suleiman Al-Khalidi; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)