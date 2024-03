Syrie : Un officier iranien tué dans une frappe israélienne

Syrie : Un officier iranien tué dans une frappe israélienne













DUBAÏ, 1er mars (Reuters) - Un officier des Gardiens de la Révolution iranienne, qui opérait en Syrie en qualité de conseiller militaire, a été tué vendredi dans une frappe israélienne, rapporte l'agence officielle iranienne Irna. Le colonel Reza Zarei a été tué aux côtés de deux combattants du Hezbollah, selon d'autres médias iraniens. L'officier a été tué dans une frappe sur un bâtiment utilisé par les militaires iraniens à Tartous, ville côtière de Syrie, à une trentaine de kilomètres au nord de la frontière libanaise, selon une source sécuritaire. Les Gardiens de la Révolution iranienne ont résolu de retirer plusieurs de leurs officiers de Syrie à la suite d'une série de frappes meurtrières ciblées de l'armée israélienne, rapportait Reuters en février. A lire aussi... Le corps d'élite du régime iranien - officiellement des "conseillers" militaires au service du régime de Damas - s'est déployé sur le territoire syrien il y a dix ans en appui du président Bachar al-Assad dans le conflit armé qui dure depuis 2011. Depuis décembre dernier, plus d'une demi-douzaine de ses membres, dont un haut responsable du renseignement iranien, ont été tués dans des attaques israéliennes. (Reportage bureau de Dubaï, avec la contribution de Maya Gebeily et James Mackenzie; rédigé par Jana Choukeir, version française Sophie Louet, édité par Tangi Salaün)