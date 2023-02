Syrie: Un chef de l'EI tué lors d'un raid américain

Syrie: Un chef de l'EI tué lors d'un raid américain













Crédit photo © Reuters

BEYROUTH (Reuters) - Un chef du groupe Etat islamique (EI) a été tué lors d'un raid américain mené par hélicoptère dans le nord de la Syrie, a annoncé vendredi le Pentagone dans un communiqué. Quatre soldats américains ont été blessés par lors de l'opération, a-t-il précisé. "Une explosion a fait quatre blessés parmi les soldats américains", indique le communiqué, ajoutant que "la cible, Hamza al Homsi, a été tuée". Le raid a été mené en collaboration avec les Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance à majorité kurde soutenue par Washington qui combat l'EI dans le nord de la Syrie. (Reportage Maya Gebeily; version française Camille Raynaud, édité par Tangi Salaün)