Syrie: Tirs de roquettes israéliennes contre la région de Homs, trois blessés, selon presse officielle

LE CAIRE (Reuters) - Les systèmes de défense aérienne syriens ont intercepté tôt samedi des roquettes israéliennes tirées vers la région de Homs, a rapporté la presse officielle syrienne, citant une source militaire. Trois civils ont été blessés dans l'attaque et des dégâts matériels ont été signalés, a-t-elle précisé. Israël mène depuis plusieurs années des frappes en Syrie contre ce qu'il décrit comme des cibles liées à l'Iran, alors que l'influence de Téhéran dans le pays s'est renforcée dans le cadre du soutien apporté au président Bashar al Assad depuis le début de la guerre civile en 2011. (Reportage Muhammad Al Gebaly et Laila Bassam, rédigé par Moaz Abd-Alaziz; version française Camille Raynaud)