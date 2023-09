Syrie: Tirs contre des manifestants anti-Assad à Soueïda

BEYROUTH (Reuters) - Des manifestants hostiles au pouvoir de Bachar al Assad ont été mercredi la cible de tirs à Soueïda, dans le sud de la Syrie, ont rapporté des militants et des journalistes syriens. C'est la première fois que des tirs sont signalés lors de manifestations contre le président syrien depuis le réveil il y a quelques semaines d'une contestation auparavant étouffée par la guerre civile à la suite du soulèvement de 2011. Les manifestants, qui réclament le départ de Bachar al Assad en raison de la détérioration de leurs conditions de vie, ont accusé mercredi des membres du parti Baas au pouvoir d'être les auteurs des tirs. Dans une vidéo diffusée sur internet par le collectif militant Sweida24, on peut voir des hommes fuir en courant l'entrée d'un bâtiment alors qu'une vingtaine de coups de feu retentissent. D'après la légende accompagnant cette vidéo, le bâtiment est le siège local du parti Baas et les manifestants tentaient de le bloquer. Des manifestants avaient réussi fin août à le contraindre à fermer provisoirement. Sweida24 rapporte que trois personnes ont été blessées et hospitalisées. Avec l'aide de la Russie et de l'Iran, Bachar al Assad est parvenu à reprendre le contrôle de l'essentiel de la Syrie après la guerre civile ayant suivi le soulèvement populaire de 2011 né du "printemps arabe". Malgré les difficultés économiques et les besoins humanitaires, les critiques contre le pouvoir sont restées rares dans les régions de Syrie contrôlées par le régime, jusqu'à l'annonce le mois dernier d'une levée des subventions sur le carburant qui a déclenché des manifestations concentrées à Soueïda. (Rédigé par Maya Gebeily à Beyrouth et Suleiman al-Khalidi à Amman, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)