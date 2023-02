Syrie : Première livraison d'aide via un nouveau point frontalier du Nord-Ouest

NATIONS UNIES/BEYROUTH (Reuters) - Un premier convoi d'aide des Nations unies est entré mardi dans le nord-ouest de la Syrie, contrôlé par l'opposition, via un point de passage frontalier nouvellement ouvert en Turquie, ont déclaré deux porte-parole de l'Onu, laquelle veut accélérer l'acheminement d'aides après le séisme de la semaine dernière. Onze camions ont franchi dans la journée le point de passage frontalier de Bab al Salam, a déclaré à Reuters un porte-parole de l'Organisation internationale des migrations (OIM). Six camions ont par ailleurs été envoyés dans le nord-ouest de la Syrie via le point de passage frontalier de Bab al Hawa, jusqu'alors seule route d'acheminement d'aide humanitaire via la Turquie dans le cadre d'une mission de l'Onu débutée en 2014. Cette annonce intervient au lendemain du feu vert donné à l'Onu par le président syrien, Bachar al Assad, pour l'ouverture de deux points de passage frontaliers supplémentaires, pour une durée de trois mois, à la suite du puissant séisme ayant frappé le pays et la Turquie, causant plus de 30.000 morts. L'Onu a admis des manquements dans sa réponse initiale à la catastrophe dans le nord-ouest de la Syrie, où quelque 4 millions de personnes étaient déjà dépendantes de son aide humanitaire sur fond de guerre civile. D'après les Nations unies, plus de 8 millions de Syriens ont été affectés par le séisme, principalement dans le nord-ouest. L'Onu a fait un appel au don de plus de 400 millions de dollars, montant selon elle nécessaire pour répondre aux besoins humanitaires les plus pressants lors des trois prochains mois. Le directeur de l'aide humanitaire de l'Onu, Martin Griffiths, s'était entretenu lundi dans la capitale syrienne Damas avec Bachar al Assad. Une mission onusienne fournissait déjà de l'aide aux millions de personnes dans le besoin dans le nord-ouest de la Syrie via un unique point frontalier en Turquie, à la suite d'une résolution en ce sens votée par le Conseil de sécurité. Avant l'accord annoncé lundi, le régime de Damas s'était toujours opposé aux opérations humanitaires transfrontalières, les dénonçant comme une violation de sa souveraineté et réclamant davantage d'aides le long des lignes de front de la guerre civile qui fait rage depuis douze ans. Le directeur du principal groupe de secouristes dirigé par l'opposition syrienne a fustigé la décision de l'Onu de laisser Bachar al Assad avoir son mot à dire dans la livraison d'aide humanitaire dans le nord-ouest du pays. Décrivant cette décision comme "choquante", Raed al Saleh a déclaré à Reuters qu'elle offrait "gratuitement des gains politiques" au président syrien. (Reportage Michelle Nichols aux Nations unies, Timour Azhari à Beyrouth, Suleiman al-Khalidi à Amman; version française Jean Terzian)