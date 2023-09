Syrie: Les manifestations s'intensifient, un portrait de Bachar al Assad arraché

Syrie: Les manifestations s'intensifient, un portrait de Bachar al Assad arraché













Crédit photo © Reuters

BEYROUTH (Reuters) - Les manifestants de la ville de Sweida, dans le sud de la Syrie, ont arraché vendredi un portrait du président Bachar al Assad lors de manifestations contre le gouvernement qui ont débuté il y a trois semaines. Sur des images postées sur des pages de militants, on peut voir un groupe d'hommes arracher une bannière représentant le visage d'Assad, qui était suspendue au-dessus de la branche locale de l'Union des agriculteurs. Ils ont ensuite soudé les portes des bureaux. Les critiques à l'encontre du président se sont multipliées à Sweida depuis le début des manifestations contre la suppression des subventions aux carburants, dernière d'une série de mesures qui ont mis à l'épreuve la population frappée par les difficultés économiques. Les critiques ouvertes à l'encontre du gouvernement ont été rares dans les régions du pays contrôlées par ce dernier, mais la situation économique a suscité le mécontentement de la population, qui s'en prend de plus en plus directement à Bachar al Assad. Dans la ville de Sweida, des centaines de personnes se sont rassemblées vendredi sur la place Karama pour manifester, arborant le drapeau druze multicolore. "Nous avons élevé la voix et Assad a pris peur", ont scandé les manifestants. "Hey Bashar, nous ne voulons pas de toi !" En début de semaine, des manifestants ont arraché un portrait du père de Bachar, l'ancien président Hafez al Assad, qui était accroché à un bâtiment gouvernemental et ont brisé un buste le représentant. Dans les autres régions de Syrie contrôlées par le gouvernement, où les restrictions sont plus strictes, les manifestations ont été plus discrètes. (Reportage de Maya Gebeily ; version française Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)