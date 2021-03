Syrie : Les jeunes paient le tribut d'une décennie de guerre, selon le CICR

Crédit photo © Reuters

par Stephanie Nebehay

GENEVE (Reuters) - Les jeunes syriens ont souffert d'une décennie de guerre et doivent encore faire face à la reconstruction de leur pays, déclare mercredi le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Une nouvelle étude du CICR portant sur 1.400 syriens vivant en Syrie ou exilés au Liban et en Allemagne montre le lourd tribut payé par les jeunes âgés de 18 à 25 ans après une guerre qui a fait des centaines de milliers de morts, déplacé des millions de personnes et détruit les écoles et les hôpitaux.

"Nous avons réalisé que 50% de la population syrienne a des amis ou de la famille ayant été tués durant la guerre. Un syrien sur six a eu un de ses parents tué ou mutilé", explique Fabrizio Carboni, directeur régional du CICR pour le Moyen-Orient.

"Ils doivent maintenant reconstruire leur pays, ce qui est injuste", a-t-il ajouté lors d'une interview dans les locaux du CICR.

La publication de ce rapport coïncide avec le 10e anniversaire des premières manifestations contre le président syrien Bachar al Assad, qui se sont ensuite transformées en guerre civile.

L'armée de Bachar al Assad a depuis repris le contrôle de la plus grande partie du territoire syrien grâce au soutien de la Russie et de l'Iran.

Près de la moitié des jeunes syriens ont perdu toute ressources avec le conflit et près de 8 sur 10 d'entre eux n'a pas les moyens de se nourrir ni d'accéder à d'autres produits de première nécessité.

"Les femmes sont particulièrement affectées financièrement, près de 30% d'entre elles n'ont aucun revenu et doivent soutenir leurs famille", d'après le CICR.

(version française Camille Raynaud)