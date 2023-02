Syrie : Le séisme a fait près de 300.000 déplacés

Syrie : Le séisme a fait près de 300.000 déplacés













Crédit photo © Reuters

BEYROUTH (Reuters) - Plus de 298.000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile en raison du séisme survenu lundi matin, rapportent mercredi les médias officiels syriens, en référence apparente aux zones de Syrie tenues par les autorités mais pas à celles aux mains des rebelles. Cité par l'agence de presse Sana, Hussein Makhlouf, ministre des administrations locales et de l'environnement, a précisé que l'Etat syrien avait ouvert 180 lieux d'accueil pour les déplacés. (Rédigé par Timour Azhari, version française Bertrand Boucey)