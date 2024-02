Syrie : La coalition internationale repousse plusieurs attaques de drone

BEYROUTH (Reuters) - La défense anti-aérienne de la coalition internationale antidjihadiste en Syrie a repoussé samedi six attaques de drone contre la base américaine située dans le champ gazier de Conoco, dans l'est du pays, a-t-on appris de source sécuritaire. La source n'a pas précisé à Reuters s'il y avait des victimes. La coalition internationale contre le groupe Etat islamique (EI), sous commandement américain, et ses alliés kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS) sont la cible d'attaques répétées de groupes armés soutenus par l'Iran, en Syrie et en Irak, depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas le 7 octobre dernier. (Reportage Orhan Qereman; rédigé par Maya Gebeily; version française Sophie Louet)