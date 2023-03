Syrie : L'aéroport d'Alep visé par une frappe israélienne

LE CAIRE (Reuters) - L'aéroport d'Alep, dans le nord-ouest de la Syrie, a dû interrompre ses activités mercredi après un raid aérien israélien, qui a provoqué des "dégâts matériels", ont annoncé les autorités syriennes. La frappe visait un dépôt d'armes iranien, ont déclaré des sources au sein des services de renseignement dans la région. L'armée israélienne s'est refusée à tout commentaire. Le ministère syrien de la Défense a indiqué qu'Israël avait tiré "plusieurs missiles depuis la mer Méditerranée, au large du port de Lattaquié, à 03h55", lors de la troisième attaque menée contre l'aéroport d'Alep en six mois. L'armée israélienne a intensifié l'an dernier ses attaques contre des cibles décrites comme étant liées à l'Iran en Syrie, où l'influence de Téhéran s'est renforcée depuis le début de la guerre civile, en 2011. Selon deux sources au sein des services de renseignement, le raid visait un dépôt souterrain de munitions lié à l'aérodrome militaire de Nairab, situé à proximité, où des missiles livrés par des appareils iraniens avaient été entreposés. Les milices pro-iraniennes ont étendu leur influence au cours de l'année écoulée dans la province d'Alep, où elles disposent de plusieurs grandes bases et apportent leur soutien aux groupes paramilitaires locaux, ajoutent ces sources. L'aéroport d'Alep avait dû être fermé en septembre dernier après une frappe ayant endommagé sa piste. Il a de nouveau été visé le 7 mars dernier. (Reportage Enas Alashray et Dan Williams; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)