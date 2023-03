Syrie: L'aéroport d'Alep va rouvrir vendredi

Syrie: L'aéroport d'Alep va rouvrir vendredi













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le trafic aérien reprendra vendredi matin à l'aéroport d'Alep, a déclaré le ministère syrien des Transports, alors que l'activité était interrompue depuis mercredi après un raid aérien israélien qui a cause des dégâts, ont annoncé les autorités syriennes. Le ministère syrien de la Défense avait indiqué mercredi qu'Israël avait tiré plusieurs missiles depuis la mer Méditerranée, au large du port de Lattaquié. Cette attaque est la troisième menée contre l'aéroport d'Alep en six mois. (Reportage Enas Alashray, rédigé par Omar Abdel-Razek ; Version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)