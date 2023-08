Syrie : L'aéroport d'Alep "hors service" après une attaque israélienne selon Damas

Syrie : L'aéroport d'Alep "hors service" après une attaque israélienne selon Damas













Crédit photo © Reuters

DUBAI/AMMAN (Reuters) - Une attaque aérienne menée par Israël a conduit à mettre "hors service" lundi l'aéroport d'Alep, a annoncé le ministère syrien de la Défense, tandis que des sources de renseignement régionales ont indiqué qu'un dépôt d'armes iranien avait été touché. "L'ennemi israélien a mené une attaque aérienne (...) visant l'aéroport international d'Alep. L'agression a causé des dommages matériels à la piste de l'aéroport et l'a mise hors service", a déclaré une source militaire. L'armée israélienne n'a pas souhaité faire de commentaire. Deux sources de renseignement régionales ont indiqué que l'attaque visait un dépôt souterrain de munitions géré par le corps des Gardiens de la révolution iranienne dans l'enceinte de l'aéroport militaire de Nairab, situé à proximité de l'aéroport d'Alep. L'aéroport de Nairab, régulièrement utilisé pour les livraisons d'armes iraniennes et les déplacements de troupes, a été touché précédemment à plusieurs reprises par Israël qui cherche à empêcher l'Iran d'utiliser les lignes d'approvisionnement aériennes pour livrer des armes à ses alliés, notamment le Hezbollah libanais. Les milices iraniennes dirigées par le Hezbollah sont solidement implantées dans la province d'Alep, où elles disposent de plusieurs bases importantes et soutiennent largement les groupes paramilitaires qui y opèrent. Damas nie les allégations selon lesquelles l'Iran a une présence étendue dans le pays, affirmant qu'il n'y a que des conseillers militaires qui aident ses forces armées. (Reportage Yomna Ehab et Suleiman al-Khalidi, rédigé par Clauda Tanios; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)