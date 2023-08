Syrie : L'aéroport d'Alep "hors service" après une attaque israélienne

DUBAI, 28 août (Reuters) - Une "agression" aérienne menée par Israël a conduit à mettre "hors service" l'aéroport d'Alep, a annoncé lundi le ministère syrien de la Défense. "L'ennemi israélien a mené une attaque aérienne (...) visant l'aéroport international d'Alep. L'agression a causé des dommages matériels à la piste de l'aéroport et l'a mise hors service", a déclaré une source militaire. L'armée israélienne n'a pas souhaité faire de commentaire. (Reportage Yomna Ehab, rédigé par Clauda Tanios; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)