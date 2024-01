Syrie : Explosions près de Sayyida Zeinab

DUBAÏ, 29 janvier (Reuters) - Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées lundi dans des explosions survenues près du mausolée de Sayyida Zeinab, lieu saint chiite situé dans la banlieue sud de la capitale syrienne, Damas, rapportent les médias d'Etat iraniens. Un site utilisé par les Gardiens de la révolution islamique, organisation paramilitaire iranienne, aurait été touché, a dit une source au sein d'une alliance régionale iranienne à Reuters. Les autorités syriennes n'ont fait aucun commentaire dans l'immédiat et les médias d'État syriens n'ont pour l'heure pas relaté l'incident. (Reportage Firas Makdesi, Laila Bassam, Clauda Tanios et Tala Ramadan ; version française Kate Entringer, édité par Sophie Louet)