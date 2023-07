Syrie: Deux soldats tués dans une attaque de missile israélienne - médias syriens

Crédit photo © Reuters

DAMAS (Reuters) - Des missiles israéliens ont tué deux soldats syriens et "causé des dommages matériels" près de la capitale, Damas, a rapporté mercredi l'agence de presse SANA, citant des sources militaires. "A environ 00h25, l'ennemi israélien a lancé une agression aérienne avec des frappes de missiles en direction du plateau du Golan occupé, ciblant des lieux aux environs de Damas", a indiqué la source militaire. Les systèmes syriens de défense aérienne ont intercepté des missiles tirés par Israël en direction de Damas et ont "abattu la plupart d'entre eux", a rapporté mercredi la presse officielle syrienne, citant la source militaire. De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a indiqué que trois personnes sont mortes, un soldat syrien et deux membres de milices pro-iraniennes. L'armée israélienne n'a pas fait de commentaire. Israël mène régulièrement depuis des années des attaques en Syrie contre des cibles liées à l'Iran. (Reportage Kinda Makieh et Enas Alashray; version française Camille Raynaud et Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)