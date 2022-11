Syrie : Des avions de combat russes frappent des camps près d'Idlib, au moins 9 morts

par Suleiman Al-Khalidi

AMMAN (Reuters) - Des avions de combat russes ont bombardé dimanche des camps près de la ville d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, tuant au moins neuf civils, selon des témoins et des secouristes.

Des avions de guerre volant à haute altitude, soutenus par l'artillerie de l'armée syrienne, ont également largué des bombes sur des forêts proches des camps de fortune à l'ouest d'Idlib, selon des témoins.

Ni la Russie ni l'armée syrienne n'était disponibles dans l'immédiat pour commenter. L'armée syrienne affirme viser les positions de groupes d'insurgés et nie s'attaquer aux civils.

Le service de défense civile de l'opposition a déclaré que trois enfants et une femme figuraient parmi les personnes tuées dans les frappes sur les camps bondés, où plus de 70 personnes ont été blessées et transportées d'urgence dans des hôpitaux de campagne.

"Il n'y a pas de bases militaires, d'entrepôts ou de casernes de rebelles ici. Il n'y a que des civils", a déclaré Seraj Ibrahim, un secouriste de l'organisation des Casques blancs, soutenue par l'Occident, par téléphone.

Plus de 4 millions de personnes vivent dans la zone du nord-ouest, densément peuplée et tenue par l'opposition, le long de la frontière turque. La plupart d'entre elles y ont été poussées par les campagnes successives menées par la Russie.

Selon des sources de l'opposition, une coalition de groupes armés dirigée par l'organisation djihadiste Hayat Tahrir al Sham et une autre dirigée par les principaux rebelles soutenus par la Turquie ont riposté en attaquant plusieurs avant-postes importants de l'armée syrienne dans la région.

Les forces aériennes syriennes ont frappé une installation de drones et un camp d'entraînement dans le nord-ouest de la Syrie en réponse à des attaques antérieures menées par des insurgés armés, a rapporté dimanche l'agence de presse russe TASS. Les médias d'État syriens n'ont pas fait état de combats.

Le ministère russe de la Défense a déclaré vendredi qu'il disposait d'informations selon lesquelles des combattants, qu'il décrit comme des terroristes opérant dans la région d'Idlib, préparaient une attaque contre la principale base aérienne russe de Hmeimim, dans la province côtière de Lattaquié, à l'aide de drones suicide.

Le mois dernier, les avions russes ont frappé des zones sous le contrôle de Hayat Tahrir al Sham après une série de combats entre les forces rebelles rivales dans le nord-ouest du pays.

La région a été frappée par des bombardements sporadiques des avant-postes de l'armée syrienne contre les lignes de front.

Un accord négocié il y a près de trois ans entre la Russie, qui soutient les forces du président syrien Bachar al Assad, et la Turquie, qui soutient les groupes d'opposition, a mis fin en quelques mois à des combats qui avaient déplacé plus d'un million de personnes.

Soutenu par la Russie et de l'Iran, Bachar al Assad a reconquis la plupart des territoires qu'il avait perdus au profit des rebelles.

(Reportage Suleiman Al-Khalidi ; Version française Kate Entringer)