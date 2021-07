Sylvain Ripoll dévoile sa liste finale pour les JO de Tokyo

par Baptiste Marin (iDalgo)

Une semaine après avoir annoncé une première liste pour les JO de Tokyo, le sélectionneur Sylvain Ripoll a été contraint d’effectuer plusieurs changements et a dévoilé vendredi les dix-huit joueurs sélectionnés. L’ancien coach de Lorient a en effet dû revoir ses plans en raison du refus de plusieurs clubs de laisser partir leurs joueurs au Japon. Ripoll devait donc trouver des remplaçants à Badiashile (Monaco), Caqueret (OL) ou encore Camavinga (Rennes). Onze nouveaux joueurs rejoignent notamment Florian Thauvin (Tigres), André-Pierre Gignac (Tigres) et Téji Savanier (Montpellier) déjà appelés pour le tournoi olympique. Timothée Pembélé (PSG), Enzo Le Fée (Lorient) ou encore Melvin Bard (OL) font leur arrivée dans le groupe. Dimitry Bertaud (Montpellier) et Isaac Lihadji (LOSC) ne seront pas du voyage mais pourraient rejoindre le groupe en cas de blessure.

La liste finale pour les Jeux Olympiques :

Gardiens : Paul Bernardoni (Angers), Stefan Basic (ASSE), Dimitry Bertaud (Montpellier).

Défenseurs : Melvin Bard (OL), Anthony Caci (Strasbourg), Ismaël Doukoure (VA), Pierre Kalulu (AC Milan), Clément Michelin (Lens), Timothée Pembélé (PSG), Modibo Sagnan (Real Sociedad).

Milieux : Alexis Beka Beka (Caen), Jérémy Gelin (Rennes), Enzo le Fée (Lorient), Téji Savanier (Montpellier), Florian Thauvin (Tigres), Lucas Tousart (Hertha Berlin).

Attaquants : André-Pierre Gignac (Tigres), Randal Kolo Manie (Nantes), Isaac Lihadji (LOSC), Nathanaël Mbuku (Reims), Arnaud Nordin (ASSE).