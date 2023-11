Syensqo vise une croissance du chiffres d'affaires net entre 5% et 7% sur la période 2024-2028

13 novembre - Solvac SA Syensqo : * CROISSANCE DU CHIFFRES D'AFFAIRES NET ENTRE 5% ET 7%3 SUR LA PÉRIODE 2024-2028 (PRÉCISE QUE LES PERSPECTIVES SONT POUR SYENSQO) * MARGE D'EBITDA SOUS-JACENT (EN %) VERS LE MILIEU DE LA VINGTAINE D'ICI 2028 (PRÉCISE QUE LES PERSPECTIVES SONT POUR SYENSQO) * ROCE (EN ROCEERS LE MILIEU DE LA DIZAINE D'ICI 2028 (PRÉCISE QUE LES PERSPECTIVES SONT POUR SYENSQO) * DEVOILE SA STRATÉGIE DE CROISSANCE POUR LES 5 PROCHAINES ANNÉES VISANT À CRÉER UNE VALEUR SIGNIFICATIVE Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)