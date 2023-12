Syensqo fait ses débuts avec plus de 9,5 MdsE de capitalisation

11 décembre (Reuters) - Le titre Syensqo a grimpé jusqu'à 13% lors de son premier jour à la Bourse de Bruxelles, après sa scission du groupe chimique belge Solvay . Le titre de la nouvelle société de produits chimiques de spécialité a ouvert à 90 euros, correspondant à une capitalisation boursière de 9,53 milliards d'euros, contre un cours de référence initialement prévu de 83,25 euros. Les analystes de KBC ont entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "acheter". Selon eux, la scission du groupe menant à la création de Syensqo pourrait permettre à l'entreprise de rebondir, alors que le portefeuille d'activités "complexe" et "quelque peu incohérent" de Solvay avait entamé la valeur de son titre. "Syensqo fait partie des leaders mondiaux dans la majorité de ses activités", note KBC, qui débute le suivi avec un objectif de cours à 115 euros. Il prévoit un taux de croissance annuel moyen du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) sous-jacent de 6,4% pour Syensqo au cours des cinq prochaines années. De son côté, le titre de la nouvelle entité Solvay a plongé jusqu'à 38,5%. "Nous n'excluons pas une certaine volatilité des transactions dans les prochains jours, car certains actionnaires pourraient être principalement intéressés par le maintien de leurs investissements dans Syensqo", explique KBC. L'action de la nouvelle entité Solvay se négociait à 22,67 euros à 10h06 GMT, contre 112,35 euros à la clôture vendredi, avant la scission. KBC conserve toutefois sa recommandation à "acheter", avec un objectif de cours à 40 euros, notant une valorisation convaincante de l'entreprise et un rendement du dividende attractif. (Reportage Dagmarah Mackos et Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)