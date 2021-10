Sydney veut rouvrir aux voyageurs internationaux, le gouvernement temporise

SYDNEY (Reuters) - La ville de Sydney souhaite rouvrir aux voyageurs internationaux présentant un schéma vaccinal complet dès le 1er novembre sans qu'ils n'aient à se soumettre à une quarantaine, a annoncé vendredi le dirigeant de l'Etat de Nouvelle Galles du Sud, dont les espoirs ont été aussitôt refroidis par le Premier ministre australien.

L'Australie a fermé ses frontières en mars 2020 face à la pandémie de coronavirus, ne laissant entrer que ses citoyens et ses résidents permanents, soumis à une quarantaine de deux semaines devant se dérouler dans un hôtel à leurs frais.

Le Premier ministre Scott Morrison a fixé comme règle pour la reprise des voyages internationaux que 80% de la population d'un Etat soit complètement vaccinée, ce qui devrait être le cas dès samedi pour la Nouvelle-Galles du Sud, l'Etat australien le plus peuplé et celui où la campagne de vaccination est la plus avancée.

"Nous devons rejoindre le monde, nous ne pouvons vivre en ermites. Nous devons rouvrir", a déclaré le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Dominic Perrottet.

Scott Morrison a toutefois douché ses espoirs en exigeant que l'assouplissement soit dans un premier temps cantonné à l'intérieur des frontières australiennes.

"Les Australiens et les résidents (permanents) d'abord", a déclaré le Premier ministre à la presse à Sydney.

"Le gouvernement (fédéral) n'a pris aucune décision d'autoriser des (étrangers) détenteurs de visas à venir en Australie", a-t-il ajouté.

Selon un plan dévoilé au début du mois par Scott Morrison, la quarantaine de deux semaines à l'hôtel doit être remplacée par une quarantaine effectuée à domicile, mesure sur laquelle l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud souhaite également revenir pour renforcer son attractivité.

Dominic Perrottet a expliqué qu'il était temps d'assouplir les contraintes afin de faciliter la reprise économique, alors que l'Etat sort à peine d'un nouveau confinement de près de quatre mois.

Les voyageurs devront fournir une preuve de vaccination et un test négatif au COVID-19 avant de pouvoir embarquer dans un avion à destination de l'Australie, a ajouté le dirigeant de Nouvelle-Galles du Sud, précisant que 210 personnes non vaccinées seraient autorisées à entrer dans l'Etat chaque semaine à condition de se soumettre à une quarantaine.

