Swiss Life dépasse les attentes au premier semestre grâce aux frais et commissions

ZURICH (Reuters) - Swiss Life a fait état mercredi d'un bénéfice net semestriel en hausse de 4% et supérieur aux attentes, citant l'augmentation des revenus issus de frais et commissions pour l'ensemble de ses divisions.

Le bénéfice net au premier semestre a atteint 642 millions de francs suisses (664.23 million d'euros) dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 623 millions de francs, selon les estimations de Refinitiv.

Les revenus issus de frais et commissions ont augmenté de 13% en monnaies locales pour atteindre 1,17 milliard de francs, a indiqué la société, tandis que son résultat lié aux frais et commissions a augmenté de 17% pour atteindre 349 millions de francs.

L'entreprise a confirmé ses objectifs financiers jusqu'en 2024.

"Nous avons réalisé un solide résultat au premier semestre 2022", a déclaré le directeur général Patrick Frost dans un communiqué.

"Je me réjouis particulièrement que toutes les divisions aient pu augmenter leurs revenus issus de frais et commissions, leur résultat lié aux frais et commissions ainsi que leur transfert de liquidités à la holding."

Au premier semestre 2022, Swiss Life a enregistré un bénéfice d'exploitation ajusté de 922 millions de francs, soit une augmentation de 6% par rapport au premier semestre 2021.

Le produit directs des placements a légèrement augmenté, passant de 1,97 milliard de francs un an plus tôt à 1,98 milliard de francs, tandis que son rendement direct des placements non annualisé a augmenté de 10 points de base pour atteindre 1,2%.

(Reportage John Revill, version française Elitsa Gadeva, édité par Kate Entringer)