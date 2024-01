Swatch déçoit avec son bénéfice et son dividende, le titre souffre

par John Revill ZURICH, 23 janvier (Reuters) - Swatch Group a publié mardi un bénéfice annuel inférieur aux attentes pour 2023 et proposé un dividende nettement moins élevé qu'attendu, des annonces sanctionnées par les investisseurs à la Bourse de Zurich. Le groupe suisse, numéro un mondial de l'horlogerie, a vu ses ventes progresser de 5,2% l'année dernière, à 7,88 milliards de francs (8,34 milliards d'euros). Si ce résultat est conforme aux attentes du marché, le bénéfice d'exploitation a en revanche déçu, à 1,19 milliard de francs contre 1,32 milliard attendus, selon les données LSEG. Swatch, qui, outre ses célèbres montres en plastique, possède aussi les marques Omega, Tissot ou encore Longines, a surtout proposé une hausse de son dividende beaucoup moins élevée qu'espéré par les investisseurs, de 8,3% contre une augmentation attendue de 19%. Le titre perdait 2,68% à 207,20 francs vers 11h00 GMT à Zurich, un plus bas de plus de trois ans. "La rentabilité de Swatch Group a été bien pire que prévu, en raison d'un mélange d'investissements accrus, d'expansion du commerce de détail et de la vigueur du franc suisse", a commenté Jon Cox, analyste chez Kepler Cheuvreux. "Les ventes ont été solides et le groupe gagne des parts de marché, mais le flux de trésorerie disponible a été négatif malgré une augmentation de près de 13% des ventes à changes constants en 2023." Le groupe suisse Richemont, propriétaire du joaillier Cartier, a fait état jeudi dernier de ventes supérieures aux attentes au troisième trimestre 2023, alors que la marque britannique de mode de luxe Burberry a abaissé sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année avant ses résultats. Les résultats annuels du groupe LVMH, leader mondial du luxe, sont attendus jeudi. (Reportage John Revill ; version française Nathan Vifflin, édité par Bertrand Boucey)