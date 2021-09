Svitolina et Bencic qualifées, Andreescu éliminée

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Résultats contrastés pour les têtes d’affiches cette nuit sur les courts de Chicago.

Élina Svitolina, tête de série numéro 1 s’est défait sereinement de l’Américaine Anisimova en deux manches (6-4/6-3).

Belinda Bencic, numéro 12 à la WTA a eu plus de mal pour se qualifier. La Suissesse s’est imposée contre l’Australienne Inglis en 3 sets (5-7/6-1/6-0).

Ça passe également pour Elena Rybakina en deux manches face à la Biélorusse Sasnovich (6-4/6-4). Dans les autres succès notables, Victoria Azarenka s’est qualifiée difficilement au dépens de l’Américaine Baptiste en 3 manches (6-2/4-6/6-3).

Mais certaines joueuses n’ont pas eu la même réussite. Pavlyuchenkova et Andreescu ont été éliminées respectivement par Vandrousova en deux manches (6-3/6-2) et Rodgers également en deux sets (6-4/7-5).