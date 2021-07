Suzuki et Daihatsu alliés à Toyota pour développer des véhicules électriques

Crédit photo © Reuters

TOKYO (Reuters) - Suzuki Motor Corp et Daihatsu vont rejoindre une coentreprise pour le développement des véhicules électriques commerciaux dirigée par Toyota Motor Corp, contribuant à élargir le champ d'action de l'alliance aux mini-véhicules, ont annoncé mercredi les constructeurs automobiles.

Les deux groupes vont détenir une participation de 10% chacun dans la coentreprise, de même que Isuzu Motors et Hino Motors, tandis que Toyota détiendra le solde de 60%, ont-ils précisé.

"Avec Suzuki et Daihatsu rejoignant le projet et travaillant ensemble, nous serons en mesure d'élargir notre cercle de coopération pour couvrir non seulement les véhicules commerciaux mais aussi les mini-véhicules", a déclaré le président de Toyota, Akio Toyoda.

"Cette expansion nous permet de faire un pas de plus vers une meilleure société de la mobilité", a-t-il ajoute.

La décision intervient alors que les constructeurs automobiles japonais font face à une concurrence croissante des géants de la technologie et d'autres rivaux fabriquant des voitures électriques et sans conducteur.

Toyota, Isuzu et Hino ont lancé la Commercial Japan Partnership Technologies Corporation en avril dernier afin de renforcer leur avantage concurrentiel dans le domaine des véhicules commerciaux connectés.

(Reportage Eimi Yamamitsu, version française Federica Mileo, édité par Jean-Michel Bélot)