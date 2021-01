Surmortalité et chute historique des mariages en 2020 avec le coronavirus, rapporte l'Insee

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Frappée par la pandémie de coronavirus, la France a connu en 2020 un excédent de mortalité ainsi qu'une chute historique du nombre de mariages, révèle le bilan démographique pour l'année publié mardi par l'Insee.

Les décès en France ont grimpé de 7,3% en un an, soit 658.000 morts, la pandémie de COVID-19 ayant particulièrement affecté les décès au printemps et en fin d'année, explique l'institut.

Cette hausse est plus marquée chez les personnes de 65 ans et plus, avec 43.000 décès de plus que l'année précédente.

Si la mortalité chez les personnes plus âgées a tendance à augmenter chaque année, le bond de 8,3% observé en 2020 est sans commune mesure avec la hausse de 1,9% par an enregistrée entre 2014 et 2019.

"L'épidémie de COVID-19 a eu un impact fort sur la mortalité lors de la première vague, entre mars et mai, puis lors de la deuxième vague, à partir d'octobre", précise l'institut de statistiques, qui évalue à 25.000-30.000 le nombre de décès lors de la première vague de l'épidémie.

La célébration des mariages a particulièrement été impactée par les mesures interdisant ou limitant les grands regroupements de personnes pour ralentir la propagation du virus. Leur nombre a baissé de 34% par rapport à 2019.

"Il n'y a eu presque aucun mariage en avril-mai, et nettement moins que les années précédentes en juin-juillet", explique l'Insee qui parle de "chute historique".

Autre retombée de la pandémie, en 2020, les femmes ont perdu 0,4 ans d'espérance de vie et les hommes 0,5, soit une baisse deux fois plus importante qu'en 2015, lors d'un épisode de grippe hivernale très meurtrier.

(Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)