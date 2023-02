Sunak veut un accord sur l'Irlande du Nord pour "finir le travail" sur le Brexit

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak assure qu'il "donne tout" pour parvenir avec l'Union européenne à un accord commercial sur l'Irlande du Nord, qu'il juge vital pour garantir la mise en place d'un nouveau gouvernement dans la province. "Il y a des choses qui ne sont pas terminées concernant le Brexit et je veux finir le travail", déclare le chef du gouvernement conservateur au Sunday Times. Selon le journal, l'annonce d'un accord pourrait intervenir dès lundi. Dans le cadre de l'accord de 2020 sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, Londres a accepté un "protocole" nord-irlandais pour éviter d'imposer des contrôles douaniers le long des 500 km de frontière terrestre séparant la province de la République d'Irlande. Mais cet arrangement a créé de facto des contrôles en mer d'Irlande sur certains biens provenant de Grande-Bretagne, ce qui est notamment contesté par les unionistes nord-irlandais. Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a déclaré samedi à la presse que la Grande-Bretagne et l'UE progressaient dans leurs discussions. Rishi Sunak dit espérer un résultat positif à ces discussions et ajoute qu'il passera le week-end à tenter de les achever. (William Schomberg, version française Jean-Stéphane Brosse)