Sunak et Macron soulignent l'urgence d'une aide humanitaire à Gaza

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le président français Emmanuel Macron ont exprimé leur inquiétude sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza dimanche lors d'un entretien téléphonique, a déclaré Downing Street. "Les dirigeants ont souligné l'importance de faire parvenir une aide humanitaire d'urgence à Gaza. Ils sont convenus d'oeuvrer ensemble à des efforts visant à faire parvenir des vivres, du carburant, de l'eau et des médicaments à ceux qui en ont besoin, et de faire sortir les ressortissants étrangers", a déclaré un porte-parole de Rishi Sunak. "Ils ont partagé leur inquiétude quant au risque d'escalade dans la région, en particulier en Cisjordanie." (Andrew MacAskill, Jean-Stéphane Brosse pour le service français)