Sunak espère des discussions 'constructives' avec les syndicats face aux grèves

LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a dit espérer vendredi avoir des discussions "constructives" avec les responsables syndicaux la semaine prochaine, alors que des milliers de salariés de plusieurs secteurs, du rail à la santé, ont entamé des mouvements de grève pour réclamer des hausses de salaires.

"Nous voulons avoir une conversation adulte et honnête avec tous les dirigeants syndicaux sur ce qui est responsable, ce qui est raisonnable et ce qui est abordable pour notre pays en matière de salaire", a déclaré Rishi Sunak aux journalistes lors d'une visite dans une école à Londres.

"Nous pensons que ces conversations doivent avoir lieu. C'est pourquoi nous avons invité tout le monde à avoir ces discussions lundi et j'espère que ces discussions pourront être constructives", a-t-il ajouté.

Le gouvernement a demandé aux syndicats d'annuler les grèves durant les discussions tout en annonçant réfléchir à une législation visant à maintenir un service minimum pour les services publics essentiels, comme les ambulances, durant un mouvement social.

Tard jeudi, le syndicat Unite, l'un des plus importants au Royaume-Uni, a critiqué l'offre de négociation du gouvernement, la qualifiant de "jeu et d'artifice" et a affirmé que les grèves prévues, notamment celle des ambulanciers ce mois-ci au Pays de Galles, auraient lieu.

Des dizaines de milliers d'employés de plusieurs secteurs ont entamé des mouvements de grève au cours des derniers mois pour réclamer des augmentations de salaires face à une inflation à deux chiffres outre-Manche.

Vendredi, environ 40.000 cheminots ont débuté une nouvelle grève de 48 heures tandis que les infirmiers ont à nouveau prévu de débrayer les 18 et 19 janvier.

(Reportage par William James, rédigé par Sachin Ravikumar, Blandine Hénault pour la version française, édité par Laetitia Volga)