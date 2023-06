Sunak en faveur d'un renforcement des liens économiques entre la GB et les US

7 juin (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak plaidera pour un approfondissement des liens économiques entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis lorsqu'il s'exprimera cette semaine devant le Congrès américain à l'occasion d'un déplacement de deux jours à Washington, a annoncé le gouvernement britannique dans un communiqué. Rishi Sunak, qui se rendra dans la capitale américaine mercredi et jeudi, appellera à une coopération en matière de sécurité économique qui soit "aussi étendue que notre coopération en matière de sécurité traditionnelle", a précisé le gouvernement britannique. Lors de son séjour à Washington, le Premier ministre britannique s'entretiendra avec des parlementaires du Congrès, des responsables d'entreprises et le président américain, Joe Biden. (Reportage Bharat Govind Gautam; version française Camille Raynaud)