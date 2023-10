Sunak assure Israël du soutien "sans équivoque" de la Grande-Bretagne

LIVERPOOL, Angleterre, 8 octobre (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré dimanche lors d'un entretien téléphonique avec son homologue israélien Benjamin Netanyahu que la Grande-Bretagne se tenait "sans équivoque" au côté d'Israël à la suite des attaques menées par le Hamas, ont rapporté les services de Sunak. Londres oeuvre diplomatiquement pour s'assurer que le monde parle d'une voix unique pour condamner les attaques, a dit aussi le dirigeant britannique, selon un communiqué publié par Downing Street. (Reportage Alistair Smout; version française Jean Terzian)