Suisse: Trois morts dans le crash d'un avion

Suisse: Trois morts dans le crash d'un avion













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Trois personnes sont mortes dans le crash d'un avion samedi matin dans le secteur des Ponts-de-Martel en Suisse près de la frontière avec la France, a annoncé la police suisse. L'accident s'est produit vers 08h20 GMT samedi danse forêt du canton de Neuchâtel, d'après la police. Le pilote et les deux passagers ont été tués dans l'accident. Les opérations de secours se sont avérées difficiles car l'accident s'est produit sur un terrain particulièrement escarpé, a précisé la police. Les causes de l'accident ne sont pas pour le moment connues et une enquête a été ouverte. (Reportage Maria Martinez, version française Matthieu Protard)