Suisse: Procédure simplifiée pour changer de sexe à partir du 1er janvier

ZURICH (Reuters) - Les Suisses pourront changer légalement de sexe en se rendant simplement à l'état civil à partir du 1er janvier, ce qui place le pays à l'avant-garde du mouvement européen d'autodétermination en matière de genre.

Avec l'Irlande, la Belgique, le Portugal et la Norvège, la Suisse est l'un des rares pays du continent permettant à une personne de changer légalement de sexe sans hormonothérapie, diagnostic médical ou démarches administratives complexes.

Toute personne âgée de 16 ans et plus, qui n'est pas sous tutelle légale, pourra ainsi changer de sexe et de prénom par le biais d'une simple déclaration à l'état civil.

Les personnes plus jeunes et les personnes placées sous la protection d'un adulte devront obtenir le consentement de leur tuteur.

