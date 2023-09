Suisse : Le directeur du gendarme boursier démissionne

par John Revill ZURICH (Reuters) - Le directeur de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), Urban Angehrn, a démissionné, a annoncé mercredi le gendarme boursier suisse, vivement critiqué pour n'avoir su éviter la faillite de Credit Suisse. Urban Angehrn quittera ses fonctions à la fin du mois, a précisé l'autorité dans un communiqué. Urban Angehrn, qui dirigeait la FINMA depuis novembre 2021, a expliqué son départ par des raisons de santé. "Pouvoir contribuer à la promotion durable de la qualité de la place financière suisse en tant que directeur de la FINMA a été pour moi un défi unique, dans lequel j'ai investi toutes mes forces. Mais cette charge de travail importante et prolongée a eu des conséquences sur ma santé", a déclaré Urban Angehrn cité dans le communiqué. Son adjointe, Birgit Rutishauser, deviendra directrice par intérim à partir du 1er octobre. La FINMA a été critiquée pour avoir agi tardivement, ou peu efficacement, face aux difficultés de Credit Suisse qui a cumulé les scandales financiers ces dernières années et a dû être racheté en urgence par son rival UBS en mars. Les médias suisses ont accusé le gendarme boursier d'avoir été trop timoré face aux grandes banques helvètes et d'avoir affecté trop peu de personnes à leur surveillance. De son côté, Urban Angehrn a plaidé pour que la FINMA obtienne des pouvoirs accrus, notamment la capacité d'imposer des sanctions et de distribuer des amendes, comme c'est déjà le cas dans d'autres pays. (Reportage par John Revill, Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)