Suisse : La Chambre basse du Parlement rejette le plan de sauvetage de Credit Suisse

BERNE, 12 avril (Reuters) - La Chambre basse du Parlement helvétique a rejeté mardi le plan de sauvetage de Credit Suisse orchestré en mars par le gouvernement.

Lors d'une session extraordinaire convoquée à Berne, 102 parlementaires se sont prononcés contre la mesure. Plus tôt dans journée, la Chambre haute du Parlement s'était, elle, prononcée en faveur du plan gouvernemental. Leurs votes sont toutefois symboliques car ils ne peuvent pas remettre en question des fonds qui ont déjà été promis par la Confédération. (Reportage Noele Illien; version française Camille Raynaud)