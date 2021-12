Suisse : La BNS reste accommodante malgré la hausse du franc

par John Revill

ZURICH, 16 décembre (Reuters) - La Banque nationale suisse (BNS) a maintenu jeudi sa politique monétaire ultra-accommodante malgré la hausse de l'inflation et l'appréciation du franc suisse, se démarquant ainsi de la position de plus en plus restrictive adopté par un nombre croissant de banques centrales dans le monde.

L'institution a annoncé que sa politique actuelle, qui allie un taux directeur fixé à -0,75% et des interventions sur le marché des changes, restait appropriée malgré la récente hausse de la devise nationale, qui a atteint le 3 décembre son plus haut niveau depuis six ans et demi contre l'euro.

Mercredi, la Réserve fédérale américaine a annoncé à l'issue de sa réunion de politique monétaire qu'elle mettrait fin plus rapidement que prévu initialement à ses achats d'obligations mis en place face la pandémie de COVID-19 et elle a ouvert la voie à trois hausses de taux en 2022.

De son côté, la banque centrale norvégienne a relevé son taux directeur jeudi en ajoutant qu'une poursuite de la hausse était possible l'an prochain.

Bien que l'inflation suisse augmente, elle a atteint le taux relativement modéré de 1,5% sur un an en novembre. Le président de la BNS, Thomas Jordan, a estimé que la hausse des prix avait atteint un pic et qu'elle diminuerait courant 2022.

En dépit de la hausse récente du franc, Thomas Jordan s'en est tenu à la description d'une devise "hautement valorisé", compte tenu des différences d'inflation entre la Suisse et les autres pays.

Le franc suisse s'est apprécié de 3% depuis la dernière réunion de politique monétaire et d'environ 6% depuis le début de la pandémie, a-t-il rappelé.

"L'appréciation nominale n'entraîne pas une appréciation de la même ampleur en termes réels", a-t-il précisé.

"Le taux de change réel du franc suisse pondéré par les échanges commerciaux - qui tient compte du différentiel de taux d'inflation avec les autres pays - n'a pratiquement pas changé depuis le début de la pandémie", a-t-il expliqué.

Thomas Jordan a souligné que les incertitudes mondiales pourraient se traduire par une demande accrue pour le franc suisse et assuré que l'institution agirait si nécessaire.

"Alors que la Fed signale clairement trois hausses de taux en 2022, les hausses de taux de la BNS restent une perspective lointaine", a déclaré David Oxley chez Capital Economics, ajoutant qu'il ne s'attendait à aucun changement du taux directeur avant fin 2024. (Reportage John Revill, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)