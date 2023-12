Suisse : La BNS laisse encore inchangé son taux directeur à 1,75%

(Actualisé avec commentaires d'Oddo BHF et ING, réactions des marchés) ZURICH/PARIS, 14 décembre (Reuters) - La Banque nationale suisse (BNS) a de nouveau laissé jeudi son principal taux directeur inchangé, à 1,75%, poursuivant la pause observée lors de la réunion de novembre. Ce statu quo sur les taux est conforme aux prévisions des 31 économistes interrogés par Reuters. Le principal taux directeur de la BNS était à -0,75% il y a encore 18 mois. "Les pressions inflationnistes ont légèrement diminué au cours du dernier trimestre. Toutefois, l'incertitude reste élevée", écrit la banque centrale helvète dans un communiqué. "La BNS continuera donc à suivre de près l'évolution de l'inflation et ajustera sa politique monétaire si nécessaire", poursuit le communiqué. L'inflation en Suisse a reflué à 1,4% en novembre et se situe actuellement à l'un des niveaux les plus bas au sein des principaux pays développés. Elle est contenue dans une fourchette de 0% à 2% depuis six mois, conforme à l'objectif visé par la BNS dans le cadre de la stabilité des prix. Au cours des derniers mois, le président de la BNS, Thomas Jordan, a cependant souligné que l'objectif d'inflation de la BNS n'avait pas encore été atteint de manière sûre et que la banque n'hésiterait pas à resserrer davantage sa politique monétaire si nécessaire. Les marchés font néanmoins fi de ces déclarations et s'attendent une baisse des taux de la BNS l'an prochain. "On n'est pas encore au point pivot où la BNS passe à une réduction des taux d'intérêt, cela viendra", commente GianLuigi Mandruzzato, économiste à la banque suisse EFG International. "Mais cela montre que la BNS est convaincue que le cycle actuel de hausses est arrivé à son terme et que nous avons atteint le sommet du cycle actuel", a-t-il ajouté. RÉVISION DES PRÉVISIONS Oddo BHF estime de son côté que la BNS pourrait baisser ses taux de 25 points de base seulement en septembre 2024 et dit ne pas partager le scénario plus optimiste des investisseurs qui parient sur un allègement du coût du crédit dès le mois de mars et un repli du taux directeur à 1% fin 2024. "L'inflation rebondira à près de 2% dès février 2024 en raison des hausses des loyers (...), de la hausse des prix de l'électricité, et de la hausse de la TVA", écrit l'intermédiaire. "Cet événement limitera la possibilité d'une baisse du taux de la BNS dès le mois de mars prochain", ajoute-t-il. Dans ses dernières prévisions économiques, la BNS dit s'attendre à ce que l'inflation s'établisse à 2,1% cette année, contre une prévision de 2,2% annoncée en septembre. L'inflation refluerait ensuite à 1,9% l'an prochain, contre une prévision précédente de 2,2%. Concernant le franc suisse, le président de la BNS, Thomas Jordan, a jugé inutile désormais une intervention sur les marchés de change, affirmant que la banque ne se concentre plus sur les cessions de devises pour soutenir la monnaie helvétique. Vers 10h30 GMT, sur le marché des changes, le franc suisse recule de 0,2% face à l'euro à 0,9496, tandis qu'en Bourse, l'indice progresse de 0,77% à 11.275,36 points, soutenu principalement par le compartiment du luxe. "Comme prévu, un message accommodant (des prévisions d'inflation révisées et plus de référence au franc). Rien ne semble laisser présager des baisses de taux dans un avenir proche", a commenté Charlotte De Montpellier, économiste chez ING. Après la BNS, la Banque de Norvège (Norges Bank) a publié son communiqué de politique monétaire, tandis que ceux de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Banque centrale européenne (BCE) sont attendus dans le courant de la journée. La Réserve fédérale américaine (Fed), a elle, opté mercredi pour des taux inchangés. (Rédigé par Claude Chendjou, avec John Revill à Zurich, édité par Blandine Hénault)