Suez "prend acte" de l'entrée de Veolia à son capital, refuse une "prise de contrôle rampante"

PARIS (Reuters) - Le groupe Suez a pris acte mardi matin de la reprise par Veolia de 29,9% de son capital d’une "manière hostile et dans des conditions inédites et irrégulières".

"Le groupe confirme qu'il mettra en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour préserver les intérêts de ses salariés, de ses clients, et toutes ses parties prenantes, notamment pour assurer un traitement égalitaire et juste de tous ses actionnaires, et éviter une prise de contrôle rampante ou un contrôle de fait", ajoute Suez dans un communiqué, ajoutant que son "histoire longue de 150 ans ne s’arrête pas aujourd’hui".

Le conseil d'Engie, contre l'avis de l'Etat, a donné lundi soir son feu vert à la vente à Veolia de l'essentiel de sa participation dans Suez, ouvrant la voie à la prise de contrôle du groupe de services aux collectivités en dépit de l'opposition de l'Etat, premier actionnaire de l'énergéticien français.

(Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)