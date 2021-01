Suez, porté par ses économies, a dépassé ses objectifs au second semestre 2020

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Suez a annoncé lundi avoir dépassé ses objectifs au second semestre 2020, grâce notamment à ses baisses de coûts, et a indiqué qu'il se situait ainsi dans la trajectoire de son plan stratégique pour 2021 et 2022.

Le spécialiste français du traitement de l'eau et des déchets, qui tente puis l'été dernier d'échapper à un projet de rachat de son grand rival Veolia, a précisé dans un communiqué avoir enregistré au second semestre une baisse organique de son chiffre d'affaires d'environ 1%, contre un objectif de -4% à -2%.

Suez a dans le même temps vu son résultat d'exploitation (Ebit) s'établir entre 670 et 680 millions d'euros environ (contre un objectif de 600 à 650 millions) tandis que son bénéfice avant impôts, charges financières, dépréciations et amortissements (Ebitda) a atteint environ 1,6 milliard.

Ces performances reflètent "une forte dynamique commerciale en France et à l'international et le déploiement effectif de la politique de rotation d'actifs du groupe : en renforçant ses positions dans des zones géographiques prioritaires et à fort potentiel, il soutient sa croissance future", a expliqué Suez.

Le groupe a aussi souligné que les actions "d'amélioration de la performance opérationnelle" mises en oeuvre dans le cadre de son plan stratégique "Suez 2030" portaient leurs fruits, "un peu plus rapidement et amplement que la trajectoire prévue".

Les nouvelles mesures pour contenir l'épidémie de COVID-19 dans ses différentes zones géographiques n'ont en outre pas été "de nature à perturber structurellement" ses opérations.

Le directeur général, Bertrand Camus, a indiqué lors d'une conférence téléphonique que les économies de Suez dépasseraient l'objectif de 275 millions d'euros fixé pour 2020 et que le groupe ferait de nouvelles annonces dans les semaines qui viennent en matière de cessions d'actifs et de redéploiement de capital.

"ÉTAPES PRÉLIMINAIRES" À UNE REPRISE DU DIALOGUE AVEC VEOLIA

Suez, dont la dette nette baisse fortement - à environ 9,75 milliards d'euros contre 10,7 milliards à fin juin -, avait pris en septembre de nouveaux engagements à l'horizon 2022, avec notamment un dividende exceptionnel ou des rachats d'actions.

Engagé dans un bras de fer avec Veolia, devenu son premier actionnaire avec le rachat de 29,9% de son capital auprès d'Engie, Suez a annoncé le 17 janvier avoir reçu une proposition des fonds Ardian et GIP qui pourrait constituer une alternative au projet de prise de contrôle porté par son grand rival.

"Depuis les premières annonces de Veolia en août, j'ai placé au coeur de mes actions à la fois la défense de l'intérêt des actionnaires de Suez et la création de valeurs pour eux ; la proposition Ardian-GIP s'inscrit dans ce cadre", a estimé Bertrand Camus.

Le dirigeant a en outre redit son souhait d'une "solution amicale assurant un traitement équitable de tous (les) actionnaires" de Suez, évoquant des "étapes préliminaires" à une reprise du dialogue avec Veolia, qu'il souhaite "mener en privé".

Suez publiera l'intégralité de ses résultats 2020 le 25 février.

(Benjamin Mallet, édité par Bertrand Boucey)