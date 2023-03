Suez met en place deux divisions opérationnelles, nominations au sein du ComEx

30 mars (Reuters) - * SUEZ FAIT ÉVOLUER SON ORGANISATION AVEC DEUX DIVISIONS OPÉRATIONNELLES CORRESPONDANT AUX DEUX MÉTIERS DU GROUPE, L'EAU D'UNE PART, LE RECYCLAGE ET LA VALORISATION DES DÉCHETS D'AUTRE PART * DANS CE CADRE, SUEZ ACCUEILLE DEUX NOUVEAUX MEMBRES AU SEIN DE SON COMITÉ EXÉCUTIF QUI RAPPORTERONT À SABRINA SOUSSAN, PRÉSIDENTE DIRECTRICE GÉNÉRALE DU GROUPE * SUEZ - YVES RANNOU EST NOMMÉ DIRECTEUR DIVISION RECYCLAGE ET VALORISATION, VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, POUR UNE ENTRÉE EN FONCTION AVANT L'ÉTÉ 2023 * SUEZ - JÖRG LINSENMAIER EST NOMMÉ DIRECTEUR INGÉNIERIE & CONSTRUCTION, VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, À COMPTER DU 2 MAI (Rédaction de Paris)