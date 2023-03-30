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Suez met en place deux divisions opérationnelles, nominations au sein du ComEx

Suez met en place deux divisions opérationnelles, nominations au sein du ComEx

30 mars (Reuters) -

* SUEZ FAIT ÉVOLUER SON ORGANISATION AVEC DEUX DIVISIONS OPÉRATIONNELLES CORRESPONDANT AUX DEUX MÉTIERS DU GROUPE, L'EAU D'UNE PART, LE RECYCLAGE ET LA VALORISATION DES DÉCHETS D'AUTRE PART

* DANS CE CADRE, SUEZ ACCUEILLE DEUX NOUVEAUX MEMBRES AU SEIN DE SON COMITÉ EXÉCUTIF QUI RAPPORTERONT À SABRINA SOUSSAN, PRÉSIDENTE DIRECTRICE GÉNÉRALE DU GROUPE

* SUEZ - YVES RANNOU EST NOMMÉ DIRECTEUR DIVISION RECYCLAGE ET VALORISATION, VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, POUR UNE ENTRÉE EN FONCTION AVANT L'ÉTÉ 2023

* SUEZ - JÖRG LINSENMAIER EST NOMMÉ DIRECTEUR INGÉNIERIE & CONSTRUCTION, VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, À COMPTER DU 2 MAI (Rédaction de Paris)

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