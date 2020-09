Suez: L'offre de Veolia examinée en détail par Engie jeudi

Crédit photo © Reuters

PARIS/MADRID (Reuters) - Engie réunira son conseil d'administration jeudi pour examiner le projet de rachat de l'essentiel de sa participation dans Suez porté par Veolia mais aussi pour étudier des offres alternatives si Suez en présente d'ici-là, ont indiqué à Reuters des sources au fait du dossier.

Deux de ces sources ont par ailleurs indiqué que Suez réunissait son propre conseil ce mardi et se préparait à enclencher une riposte au projet de Veolia, sans toutefois préciser si celle-ci pourrait prendre la forme d'une contre-offre sur les parts détenues par Engie.

Veolia a proposé fin août de racheter l'essentiel de la participation d'Engie dans Suez (29,9% sur un total de 32%) pour 15,50 euros par action, soit un montant de 2,9 milliards d'euros, avant de lancer une offre sur le reste du capital de son rival et de bâtir avec lui un "grand champion mondial français de la transformation écologique", une proposition qu'Engie a jugé trop basse en matière de prix.

Les administrateurs de Suez a pour leur part rejeté la semaine dernière l'offre de Veolia, qualifiée d'"hostile et opportuniste", et apporté leur soutien à la direction dans la mise en oeuvre d'une accélération du plan Suez 2030, qui prévoit notamment un montant de "rotation d'actifs" (cessions et acquisitions) de trois à quatre milliards d'euros, ainsi que dans la recherche d'une solution alternative.

Concernant ce dernier point, une source au fait du sujet interrogée par Reuters a indiqué que Criteria, maison-mère de Caixabank et deuxième actionnaire de Suez avec 5,9% du capital, n'envisageait pas de participer au moindre consortium susceptible de soumettre une offre concurrente à celle de Veolia sur la participation d'Engie.

Selon cette même source, Criteria attend de connaître l'issue de l'offre soumise par Veolia et ne compte jouer aucun rôle actif pour aider Suez.

Selon L'Agefi, Suez prévoit en outre de porter son programme d'économies à un niveau compris entre 1,3 et 1,5 milliard d'euros sur deux ans au lieu d'un milliard sur quatre ans annoncés à l'automne 2019, une nouvelle ambition qu'il pourrait annoncer mercredi matin.

Suez, Engie et Criteria n'ont pas souhaité commenter ces informations.

