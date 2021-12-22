Suez crée une joint-venture avec Anji, en Chine
22 décembre (Reuters) - Suez SA:
* SUEZ, CHANGSHU ET ANJI S'ASSOCIENT POUR CRÉER UNE JOINT-VENTURE AFIN DE FOURNIR DES SOLUTIONS DIGITALES DANS LE TRAITEMENT DES DÉCHETS
* L'ACCORD PRÉVOIT LA CRÉATION D'UNE JOINT-VENTURE ENTRE SUEZ (33%), ET ANJI (67%)
* LA JOINT-VENTURE ASSURERA L'EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE D'UNE USINE DE RECYCLAGE DES DÉCHETS ISSUS DE LA CONSTRUCTION À ANJI POUR 20 ANS
* CE PROJET, PILOTÉ PAR ANJI, PERMETTRA DE TRAITER ENVIRON 380 000 TONNES DE DÉCHETS DE CONSTRUCTION PAR AN Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)
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