Suède: Un homme condamné pour avoir aidé des militants kurdes

Suède: Un homme condamné pour avoir aidé des militants kurdes













Crédit photo © Reuters

STOCKHOLM (Reuters) - Un tribunal suédois a condamné jeudi un individu accusé d'avoir tenté de financer le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation illégale, dans une décision qui pourrait contribuer à mettre fin au veto de la Turquie sur l'adhésion de la Suède à l'Otan. Ankara, qui accuse la Suède d'héberger des membres de groupes militants sur son territoire, réclame que Stockholm prenne des actions contre eux avant de pouvoir adhérer à l'alliance transatlantique. Le groupe PKK est considéré comme terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne, dont la Suède fait partie. Le tribunal de district de Stockholm a condamné Yahya Gungor, un Kurde turc de 41 ans, à quatre ans et six mois de prison pour infraction à la législation sur les armes à feu, tentative d'extorsion et tentative de financement du terrorisme, selon la décision de justice. Le juge Mans Wigen a déclaré que Yahya Gungor avait tenté de faire pression sur un homme d'affaires kurde de Stockholm, sous la menace d'une arme, pour qu'il verse de l'argent au PKK. "La tentative de chantage a eu lieu dans le cadre d'une vaste activité de collecte de fonds menée par le PKK en Europe, c'est-à-dire par le biais de l'extorsion", a déclaré le juge dans une déclaration. Le tribunal a également décidé que Yahya Gungor devrait être expulsé de Suède après avoir purgé sa peine. L'avocat de l'accusé a déclaré que son client ferait appel de la décision. Selon le parquet, c'est la première fois qu'une personne était accusée en Suède d'avoir tenté de financer le PKK. La décision du tribunal est intervenue alors que les ministres des Affaires étrangères de la Suède et de la Turquie se réunissaient à Bruxelles pour discuter de la candidature de Stockholm à l'adhésion à l'Otan. (Reportage Anna Ringstrom, Louise Rasmussen et Johan Ahlander, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)