Suède: Le taux directeur relevé à 3,0%, d'autres hausses à venir

Suède: Le taux directeur relevé à 3,0%, d'autres hausses à venir













Crédit photo © Reuters

STOCKHOLM (Reuters) - La banque centrale de Suède a relevé jeudi son taux directeur d'un demi-point de pourcentage à 3,0% et a dit prévoir un nouveau resserrement dans les mois à venir pour lutter contre l'inflation et la dépréciation de la couronne suédoise. Sur le marché des changes, la couronne suédoise s'est renforcée de 1,2% face au dollar, à 10,47, et de 0,7% contre l'euro, à 11,26, dans la foulée des décisions de la Riksbank. Dans son communiqué de politique monétaire, la banque centrale suédoise souligne que l'inflation reste encore trop élevée, en partie en raison de la faiblesse de la monnaie suédoise, qui fait grimper le coût des importations. "Si la couronne continue d'être faible, il sera considérablement plus difficile pour la Riksbank de ramener durablement l'inflation vers l'objectif visé", écrit la banque centrale. "Dans la situation actuelle, une couronne plus forte serait souhaitable", ajoute-elle. La Riksbank prévoit au moins une nouvelle hausse de ses taux cette année, ce qui a surpris de nombreux acteurs du marché qui s'attendaient à ce que le relèvement de jeudi soit le dernier du cycle de resserrement entamé il y a un an. La banque entend par ailleurs céder, à compter d'avril, des obligations d'Etat pour réduire les actifs dans son portefeuille à un rythme plus rapide. Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient pratiquement à l'unanimité une augmentation des taux en Suède de 50 points de base, après un relèvement de même ampleur ce mois-ci par la Banque centrale européenne (BCE), la Riksbank cherchant à coller à la stratégie de l'institut de Francfort face à la dépréciation de la couronne suédoise, qui a perdu près de 10% de sa valeur par rapport à l'euro au cours des six derniers mois. (Reportage Simon Johnson; avec Johan Ahlander à Stockholm et Terje Solsvik à Oslo, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)