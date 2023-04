Suède : Le taux directeur est relevé à 3,5%, la fin du cycle est proche

Suède : Le taux directeur est relevé à 3,5%, la fin du cycle est proche













STOCKHOLM, 26 avril (Reuters) - La banque centrale de Suède a relevé mercredi, comme prévu, son taux directeur de 50 points de base, à 3,50%, et a laissé entendre qu'elle en avait presque terminé avec l'actuel cycle de resserrement monétaire. "Après les hausses rapides des taux directeurs au cours de l'année écoulée, la politique monétaire produit un effet de resserrement sur l'économie et le Conseil des gouverneurs estime qu'à l'issue de la réunion d'avril, il sera possible d'ajuster le taux directeur par petites étapes", écrit la Riksbank dans son communiqué. Même si la hausse d'un demi-point de pourcentage correspond aux attentes, les marchés ont réduit leurs prévisions concernant le point culminant du taux directeur de la Riksbank à environ 3,75% contre près de 4,0% avant la décision de ce mercredi. "Soit la Riksbank en sait plus sur l'inflation que le reste d'entre nous, soit elle pense que l'inflation reculera fortement au cours des deuxième et troisième trimestres", a déclaré Lars Kristian Feste, directeur marché obligataire chez Ohman Fonder. L'inflation sous-jacente en Suède, actuellement à 8,9%, a commencé à refluer, mais elle reste bien supérieure à l'objectif de 2% et l'on craint qu'elle ne reste élevée plus longtemps que prévu. Sur le marché des changes, la couronne suédoise s'est dépréciée face à l'euro après les annonces de la Riksbank, ce qui pourrait compliquer un peu plus la tâche de la banque centrale qui estimait déjà que la faiblesse de la monnaie du pays rendait difficile la lutte contre l'inflation. Parmi les cinq membres du Conseil des gouverneurs, deux ont voté pour une hausse de taux moins importante, d'un quart de point, arguant qu'il serait possible de l'augmenter ou de le réduire dans le courant de l'année. La banque centrale a déclaré qu'elle continuerait à se concentrer sur les nouvelles données économiques pour ses décisions de politique monétaire à venir et a noté que l'incertitude restait élevée. (Reportage Simon Johnson; avec les bureaux de Stockholm et d'Oslo; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)